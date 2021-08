Un barattolo di vetro, nascosto in mezzo alle sterpaglie, con all'interno circa 37 grammi di droga, tra marjuana e hashish, e la somma di 59euro in banconote di piccolo taglio e monete.

È quanto gli agenti della polizia di stato di Cagliari hanno trovato nelle disponibilità di un 20enne del capoluogo nel corso di alcuni controlli effettuati nel pomeriggio di ieri in via Antonio Sanna.

I poliziotti della Squadra Volante hanno sorpreso il giovane intento a trafficare in mezzo ad alcune sterpaglie, per poi recarsi in un capanno fatiscente noto appunto per esser luogo di scambio e consumo di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dopo averlo visto uscire hanno quindi fatto irruzione all'interno della struttura, trovando altri quattro giovanissimi avventori intenti a consumare la droga. Nel frattempo ha fatto ingresso anche il 20enne, immediatamente bloccato e identificato come soggetto ben noto alle Forze di Polizia per precedenti per reati contro il patrimonio.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato nella sua abitazione in attesa dell'udienza direttissima prevista nella mattinata di oggi.

