«Ma stai zitta». Sono le parole che il sindaco di Cagliari avrebbe usato nei confronti della consigliera Marzia Cillocu durante un intervento dell’esponente del gruppo “Orizzonte Comune”.

Come racconta la stessa Cillocu, «gravissimo l'atteggiamento provocatorio e sessista da parte di colui che dovrebbe dare, come primo cittadino, un esempio di buone maniere e cultura del rispetto verso tutte e verso tutti. Ancor più grave se si pensa che si tratta della seconda volta nel corso della consiliatura e che la destinataria sia sempre la stessa».

Ma la consigliera se la prende anche con il presidente Edoardo Tocco, «che ha proseguito come se niente fosse successo con l'ordine del giorno della seduta, nonostante i vari tentativi dei consiglieri e consigliere di minoranza che con i loro interventi hanno rimarcato la gravità dell'accaduto».

«Ho dovuto chiedere ufficialmente le scuse del sindaco intervenendo per fatto personale a fine seduta, come da Regolamento comunale, per ottenere pubblicamente un suo cenno di risposta», dice Cillocu, «ma il fatto è stato ampiamente commentato come inaccettabile e inaudito sia dai colleghi e colleghe con me in opposizione, sia da tanti cittadini e cittadine che ringrazio per la corale levata di scudi verso atteggiamenti che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze e che mi stimolano a impegnarmi verso un impegno sempre maggiore per questa e per tutte le altre problematiche purtroppo troppo spesso respinte al mittente perché evidentemente oltremodo scomode da affrontare».

(Unioneonline/s.s.)

