Luna Rossa vola su mare di Cagliari. Venticinque settimane fa il varo del prototipo Leq12. Ne mancano altrettante alla prima regata delle Acws a Vilanova. Il manager Gilberto Nobili ha raccontato sul canale ufficiale del team quali saranno le prossime tappe verso l’America’s Cup, che prevedono un trasloco temporaneo della base, dalla Sardegna a Barcellona.

Intanto c’è ancora una volta la celebrazione delle caratteristiche del Golfo degli Angeli: «Tra giorni effettivi di allenamento in mare e prove al traino, abbiamo completato circa 50 giornate. Di queste, oltre quaranta di navigazione a vela», spiega Nobili, che aggiunge: «Siamo fortunati: a Cagliari c’è una meteo molto variabile che comprende tutte le condizioni. Principalmente abbiamo navigato con maestrale nella prima parte della giornata e con brezza termica dopo pranzo, ma non sono mancate situazioni più variegate, con venti meno comuni. Dobbiamo essere pronti a tutto ma, se possibile, preferiamo uscire nelle condizioni meteo più simili a quelle che ci aspettiamo per fine estate a Barcellona».

A breve dovrebbe essere consegnato la contestata Ac40: «Da luglio a ottobre», precisa Nobili, «potrà navigare solo a Barcellona, quindi, dopo averla assemblata e testata qui a Cagliari, la manderemo in Spagna per poter far navigare i ragazzi nelle acque della Coppa».

Ed ecco l’annuncio del trasferimento: «Non abbiamo troppa fretta, per ora le principali attività rimarranno qui, a Cagliari, ma la base sarà pronta per l'estate».

Online, sui canali ufficiali, sono stati pubblicati numerosi video delle evoluzioni di Luna Rossa nel Golfo di Cagliari: in uno, pubblicato il 26 marzo, la barca naviga a pelo d’acqua e rischia di capovolgersi. Succede, quando si cerca di portare le prestazioni oltre i limiti.

(Unionelonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata