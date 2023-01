Arrivano 7,5 milioni di euro per la riqualificazione della rete idrica nei comuni di Cagliari e Quartucciu.

Un imponente progetto che riguarda soprattutto il capoluogo, con il via libera di Egas le opere sono già immediatamente appaltabili da Abbanoa.

Per Cagliari lo stanziamento è di oltre 6,4 milioni di euro per il relining della condotta lunga 4.700 metri che collega i serbatoi di San Michele e Monte Urpinu. Il relining è l’inserimento nelle condotte esistenti di un tubo flessibile polimerizzato che prende la forma del tubo ospite ripristinandone la funzionalità.

Importante intervento da 955mila euro anche a Quartucciu per la sostituzione di 1,6 chilometri di condotte che interessano numerose strade: via Barumini, via Sarcidano, vico I Cirene, vico III Cirene, vico III Nazionae, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Spada, via e vico Ballero, via Orani, via Oliena, via E. Piria, via Cirenaica e via Quartu.

Entrambi i progetti, assicura Egas, elimineranno delle importanti perdite lungo il tracciato idrico cittadino.

«Negli ultimi mesi del 2022 siamo riusciti a mettere a sistema importanti interventi di riqualificazione idrica in Sardegna, specialmente nei centri più colpiti dal grave fenomeno della dispersione dell’acqua», rivendica il presidente di Egas Fabio Albieri.

