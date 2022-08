Daspo urbano per un 22enne di Cagliari resosi protagonista di un violento episodio fuori da una discoteca cittadina.

Il giovane, l’1 maggio scorso, era stato fermato in piena notte da una volante della Polizia di Stato in via Venturi mentre dopo una violenta lite minacciava una ragazza puntandole un coltello alla gola e prospettandole di farle del male se non gli avesse consegnato il suo telefonino.

Subito dopo puntava il coltello verso se stesso, come se volesse tagliarsi la lingua.

Intervenuti sul posto, gli agenti avevano fermato il 22enne, poi denunciato per i reati di minaccia nonché di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Il provvedimento di Daspo urbano, vista anche la “condotta violenta, tenuta in orario notturno, in prossimità di un esercizio pubblico in una zona particolarmente frequentata da giovani, anche minorenni, e che ha inferto un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica ed ha rappresentato un potenziale pericolo per l’incolumità dei numerosi giovani frequentanti il locale”, avrà durata di un anno. Il giovane non potrà accedere - dalle 18 alle 7 – a sette pubblici esercizi e locali nella zona in cui si è verificato l’episodio di aggressione e minaccia, né potrà soffermarsi nelle immediate vicinanze.

(Unioneonline/v.l.)

