Come regola (assurda) vuole, ancora una volta i lavori lungo la strada statale 195 “raccordo” vanno in scena alle 8, l’orario peggiore per il traffico: quello durante il quale la quattro corsie si riempie di pendolari che si dirigono verso il capoluogo per lavoro.

Così anche questa mattina si sono registrati forti rallentamenti e lunghe code, con tempo di percorrenza di circa 15 minuti per poche centinaia di metri.

Gli operai stanno sistemando lo spartitraffico centrale, intervento che forse poteva essere realizzato in altri momenti della giornata meno complicati per la circolazione.

Nel pomeriggio c’è troppo caldo in questo periodo, ma in altri Paesi c’è la buona abitudine di lavorare la notte. Qui pare proprio di no.

© Riproduzione riservata