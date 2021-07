Sabbia, ciottoli e conchiglie nei bagagli dei passeggeri sono stati sequestrati dai funzionari ADM (Agenzia delle accise, dogane e monopoli) di Cagliari e dalla Guardia di finanza all’aeroporto di Elmas, in collaborazione col personale Sogaer Security.

I controlli sono in questo periodo più intensi in occasione dell’aumento del traffico viaggiatori legato alla stagione estiva e si concentrano in particolare su quelli che lasciano la Sardegna, territorio da tempo oggetto di sottrazione di beni naturalistici.

Da giugno a oggi alcuni turisti che si accingevano a imbarcarsi sul proprio volo per tornare a casa sono stati trovati in possesso di “souvenir” prelevati da varie località. Complessivamente sono stati sequestrati 2,2 Kg di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, 512 ciottoli di mare, 740 conchiglie e una roccia del peso di 1,1 Kg, portati via da più arenili della costa cagliaritana: da Villasimius e Costa Rei, a Perd’e Sali, Santa Margherita di Pula e Isola di San Pietro, passando per le spiagge del Poetto.

Undici persone, italiane e straniere, sono finite nei guai e per loro è scattata una sanzione amministrativa pari nel massimo a 3.000 euro per ciascuno.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata