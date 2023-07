C’è anche Nahitan Nandez nella lista dei giocatori che secondo radiomercato sono sul taccuino della Juventus alla voce: “Possibili arrivi”.

Stando alle ultime indiscrezioni il centrocampista uruguaiano del Cagliari è in buona compagnia. Oltre al Leon i bianconeri starebbero infatti sondando il terreno per il bomber del Sassuolo Domenico Berardi e anche per Mauro Icardi, pronto a lasciare il Galatasaray (ma potrebbe essere sfida con il Milan).

Sempre per rafforzare il centrocampo juventino ci sarebbe anche l’opzione Zielinski, ma – dicono i beninformati – questa opzione sarebbe al momento solo una suggestione legata all’arrivo a Torino del nuovo ds Giuntoli.

