L’iniziativa dell’open night vaccinale alla Fiera di Cagliari sbarca anche sui social.

"It's open night. C'mon", è il claim scelto per la campagna di comunicazione realizzata dalla Regione tramite Ats.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 31 agosto, all'hub della Fiera di Cagliari. L’obiettivo è attirare quante più persone possibili a vaccinarsi in una serata in cui ci saranno musica, dj-set, braccialetti colorati personalizzati e persino una postazione per i selfie con l'hashtag #vaccinati. Il tutto ovviamente senza assembramenti.

L’appuntamento è dalle 20 fino a mezzanotte con accesso libero, senza alcuna prenotazione.

“L'iniziativa – fa sapere la Regione, al fianco di Ats Sardegna e Comune di Cagliari – cerca di raggiungere il maggior numero di giovani, in particolare la fascia 12-25 anni, e motivarli a vaccinarsi, con uno stile della campagna che riecheggia quello usato per gli eventi di svago dedicati ai giovani, veicolando il messaggio implicito che il vaccino è l'unica strada per tornare alla vita normale e divertirsi insieme agli altri”.

La serata è aperta naturalmente anche ai più “anziani” nella convinzione che più si è e prima si sconfigge la pandemia.

