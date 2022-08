Intervento della Polizia locale di Cagliari per identificare alcune persone che avevano occupato un’ex scuola materna nel quartiere Is Mirrionis.

Nel corso del sopralluogo all’interno dello stabile, condotto con gli assistenti sociali, gli agenti del Nucleo Operativo di Pronto Intervento hanno trovato e sequestrato alcune dosi di marijuana.

Una persona è stata denunciata, non solo per detenzione di sostanze stupefacenti, ma anche per occupazione abusiva di immobili di proprietà del Comune. Analoga segnalazione all’autorità giudiziaria per tutte le altre persone presenti nell’edificio, in attesa dell’ordinanza di sgombero.

Nel corso del controllo una persona ha provato ad allontanarsi in sella a un motorino, risultato provo di assicurazione e revisione. Per lui, dunque, ulteriori guai.

