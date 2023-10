Largo a colori, esplosioni, spettacolari esperimenti, bottoni da premere, oggetti da costruire, per scoprire, giocando e divertendosi, i fenomeni naturali e le leggi che li governano. A Sa Manifattura Tabacchi di Cagliari fino a domani, provando e sperimentando, si viaggia nel mondo della scienza. C’è solo una regola – non scritta - da rispettare nella due giorni dedicata a “Inventori in famiglia”, l’evento del 10Lab di Sardegna Ricerche: vietato non toccare.

Mentre genitori e figli fanno gioco di squadra, gli adolescenti, invece, non celano la loro curiosità e tutti si fanno guidare in modo semplice e divertente alla scoperta di quei temi che, spesso, sembrano “non per tutti”. Ma il segreto del successo di “Inventori di Famiglia” è nel suo staff. Il 10Lab di Sardegna Ricerche, l’unico science centre in Sardegna, il primo in Italia totalmente gratuito, è, infatti, formato da un gruppo di ricercatori capaci di diffondere l’idea di ricerca scientifica. Con la voglia di divertirsi e divertire spiegando le teorie più complesse grazie al gioco e all’esperimento pratico.

Novità è la Science Street Art, dedicata all’arte di strada, che amalgama arte e scienza. Qui seduti in gradi cuscini colorati, grandi e piccoli, ascoltano le storie raccontate da Mirko Revoyera, cantastorie umbro.

