“È necessario intervenire con la massima urgenza per debellare dalle zecche il quartiere cagliaritano di Sant'Elia, dove in tanti tra i cittadini lamentano una vera e propria invasione".

Sono le parole del consigliere comunale di Cagliari Marcello Polastri che, nel rivolgersi al Comune di Cagliari e alla Divisione Antinsetti della città metropolitana, ha stilato una redazione per accompagnare, con una serie di immagini, una specifica richiesta di intervento di disinfestazione.

Secondo Polastri il luogo più infestato sono le aiuole di piazza Lao Silesu nelle quali, "da giorni - sostiene Polastri - con l'arrivo del grande caldo, in prossimità del civico 1, sono comparse numerosissime zecche che creano un preoccupante pericolo per quanti frequentano questa zona".

Zecche che si attaccano ai cagnolini della zona e che, secondo alcune ipotesi, sarebbero state trasportate dai volatili. "Ma è anche probabile che alla base delle erbacce ci sia stata una vera e propria schiusa di uova", ipotizzano alcuni.

"Purtroppo - prosegue Marcello Polastri - sono innumerevoli le zecche che hanno fatto il loro ingresso nelle case della zona, ed è pertanto ragionevole ipotizzare che, se non si interverrà celermente per debellare questo problema, a risentirne potrebbe essere la salute di molti nostri concittadini".

Le zecche sono comparse anche dentro le case (foto Polastri)

Secondo Polastri alcune zecche sono anche comparse all'ingresso di alcune palazzine della zona.

"Non sono mancati i casi di zecche avvistate anche sul pavimento e sulle pareti delle case – spiega – Insomma, quella che parrebbe una vera e propria invasione per la quale sono necessarie urgenti verifiche ed un attesissimo intervento per poter risolvere le criticità e l'inconveniente igienico-sanitario".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata