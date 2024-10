Per il cantiere della metropolitana leggera in viale Diaz al momento ci sono solo due corsie aperte nella parte tra via Stazione Vecchia e viale Cimitero, una direzione via Roma e l’altra direzione Fiera, ma oggi e domani anche parte di quel tratto di strada sarà parzialmente chiuso al traffico per alcune ore. Il motivo è legato alla necessità - sempre per i lavori già in corso al centro della carreggiata - di eseguire alcuni interventi riguardanti le interferenze con la rete fognaria, nello specifico il taglio stradale di un allaccio fognario che parte dal marciapiede e interessa anche una delle due corsie aperte, quella direzione Poetto.

L’ordinanza prevede che la chiusura al traffico sia dalle 8 alle 17 per le giornate di oggi, venerdì 18 ottobre, e domani. Tuttavia, i tecnici di Abbanoa limiteranno il blocco della circolazione soltanto per il tempo necessario a svolgere i lavori, motivo per cui lo stop alle auto non è avvenuto stamattina alle 8 e la riapertura del tratto di strada potrà anche avvenire prima delle 17. Stesso discorso varrà per la giornata di domani, quando si completeranno gli interventi.

Per chi proviene da via Roma prevista la svolta obbligatoria a sinistra, in via Stazione Vecchia. Resterà invece aperta la corsia per chi è diretto verso via Roma.

