Incidente con auto ribaltata questo pomeriggio poco prima delle 15,30 a Pirri, all’incrocio tra via Flavio Gioia, via Torricelli, via del Canneto e via Vesalio.

L'auto ribaltata

La dinamica non è ancora chiara: dopo l’urto tra due veicoli in mezzo alla carreggiata è rimasta una utilitaria, finita ruota all’aria. Per soccorrere la conducente è stato necessario l’intervento di un’’ambulanza del 118: è stata portata in codice rosso in ospedale, ma il codice di gravità dipende dalla dinamica. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e per governare il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata