Lavori in corso in viale Marconi a Cagliari per scongiurare danni in caso di forti piogge. Questa mattina, come accade sempre alla vigilia della brutta stagione, gli operai con l’ausilio dei mezzi meccanici hanno svuotato le cunette di fronte al Carrefour. Lo scopo è far sì che l’acqua possa defluire più facilmente evitando che la strada si allaghi.

Ogni volta che piove in modo intenso, infatti, il tombino di fronte all’ipermercato straripa, la carreggiata si allaga e la Polizia locale è costretta a chiudere parte dell’arteria.

L'intervento ha creato inevitabili rallentamenti al traffico in entrata alla città nelle ore di punta. Solo quando è stata conclusa la bonifica la situazione è tornata alla normalità. Ma la parola "fine” ai disagi la metteranno soltanto i lavori previsti nell’arteria, che prevedono anche il rifacimento dei sottoservizi. I cantieri dovrebbero aprire l'anno prossimo.

