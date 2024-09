Aveva sciolto la ketamina in alcolici, mentre altri cristalli della stessa sostanza li aveva nascosti tra gli indumenti in valigia. Due stratagemmi con non sono serviti a un 28enne di Villasimius, ma residente in Francia, a evitare l'arresto per detenzione e spaccio di droga.

Il giovane è stato bloccato per un controllo alla stazione ferroviaria di Cagliari: era appena sceso da un treno e si stava per allontanare. I carabinieri lo hanno perquisito recuperando la sostanza sospetta. Il Ris ha poi confermato che si trattava di ketamina.

«Le analisi del Ris - spiegano i carabinieri - hanno stimato che la droga sequestrata avrebbe potuto essere suddivisa in poco meno di 700 dosi, per un valore di mercato al dettaglio stimato in circa 25.000 euro».

(Unioneonline/D)

