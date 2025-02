Volo urgente da Cagliari a Milano perché c’è una vita in pericolo. Ma non è quella della donna che questa mattina è stata caricata a bordo di un Falcon dell’Aeronautica, come comunicato dall’ufficio stampa della forza armata: a correre rischi è il piccolo che porta in grembo, alla trentaduesima settimana di gravidanza con possibilità di parto prematuro.

Per cercare di salvare la vita al nascituro è stata attivata la procedura coordinata dalla Prefettura, che ha portato al trasferimento dal Policlinico di Monserrato, dove si trovava la donna, fino all’aeroporto di Elmas e da qui il volo alla volta di Milano, per il successivo ricovero nell'ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi".

Gli esami hanno rivelato che il cuore del bambino soffre di una grave malformazione. Se fosse venuto alla luce in Sardegna avrebbe avuto poche speranze di vita: per lui, secondo i medici, sarà necessario un intervento immediato, subito dopo il parto, per cercare di salvarlo. Un’operazione che può essere effettuata solo in un ospedale specializzato, oltre Tirreno.

Enrico Fresu

