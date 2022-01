I carabinieri del Nas di Cagliari hanno messo sotto sequestro 8mila test rapidi antigenici per il rilevamento del Covid-19 al termine di una serie di ispezioni effettuate in numerose attività commerciali nell’hinterland.

Nel corso delle operazioni, sono stati trovati i test, riservati ad uso esclusivo professionale di categorie tassativamente individuate (farmacisti e rivenditori autorizzati), che in realtà erano in libera vendita da parte di un commerciante non autorizzato. L’uomo verrà segnalato alle competenti autorità amministrative e sanitarie per i provvedimenti del caso.

Il valore commerciale dei test si aggira sui 35mila euro, sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se altri esercizi commerciali abbiano acquistato indebitamente gli strumenti diagnostici.

