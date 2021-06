Se ne andava in giro, a 15 anni, a bordo di una Smart noleggiata con documenti e carte intestati ai propri genitori: una “bravata” che rischia di costare molto cara a un giovanissimo del capoluogo, fermato dai carabinieri.

I militari, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa di Via Nuoro da parte di un dipendente di una società di autonoleggio, hanno intercettato l’auto in via Libeccio. Sin dai primi accertamenti è emerso che il quindicenne, con la complicità di un coetaneo, utilizzando "impropriamente" documenti di guida e dati relativi alle carte di credito dei propri genitori aveva creato vari account falsi sul sito internet della citata società, parte dei quali non andati a buon fine, riuscendo a noleggiare l'autovettura nonché, quasi in contemporanea, una Toyota "Aygo", rinvenuta poi in Via Codroipo, parcheggiata ben distante dal marciapiede così da creare problemi alla circolazione stradale.

Il ragazzo non si era accontentato di noleggiare un'auto per sé, ma voleva far divertire anche gli amici.

Il noleggio contemporaneo di due auto ha però insospettito i gestori della società che si sono rivolti ai carabinieri.

