Un presidio di Guardia medica a Pirri. L’appello arriva dal presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco: «Il servizio – spiega - è attualmente ubicato in via Romagna, ma gli abitanti di via Italia e dintorni chiedono con forza che possa riprendere la sua funzionalità a Pirri, dove il caseggiato che ospitava il sito sanitario è inutilizzato».

Di questo si è parlato, nei giorni scorsi, durante l'incontro con la municipalità di Pirri, nella sede del parlamentino sulla via Riva Villasanta. «Abbiamo analizzato con la presidente della municipalità Maria Laura Manca le principali criticità della frazione, indicando le priorità per Pirri – spiega il responsabile dell'assemblea civica di Palazzo Bacaredda – Si va dai lavori di messa in sicurezza per la mitigazione del dissesto idrogeologico, con interventi strutturali in tutto il territorio, alle opere di ampliamento del cimitero di via Murat, poi alcuni problemi connessi alla viabilità e al controllo a ridosso delle scuole per tutelare l'ingresso e l'uscita degli alunni dai plessi».

Ma non è tutto. Tocco aggiunge: «C'è la necessità di accelerare sulle opere per la realizzazione del campo sportivo nell'area di Terramaini. Occorre anche dare un segnale risolutivo sulla ristrutturazione del palasport in via Degli Stendardi, più volte finito nel mirino dei vandali».

«Ascolto, dialogo e concretezza – conclude Tocco – costituiscono l'aspetto più importante della strategia con il territorio, con una visione che porti Pirri ad essere considerata una realtà da valorizzare. In questo senso sarà fondamentale anche la costruzione di nuovi alloggi a canone agevolato sulla via Vesalio, con la possibilità di trovare una soluzione per tante giovani famiglie in cerca di una casa».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata