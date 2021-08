Dal primo settembre il Green pass diventa obbligatorio anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, dunque anche a bordo dei traghetti interregionali che partono o arrivano in Sardegna.

Solo i passeggeri con certificazione verde Covid-19 potranno viaggiare. Dunque, è bene ricordare: i vaccinati, i guariti dal Covid o coloro che presentano l’esito negativo di un tampone molecolare antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.

Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco, soprattutto in questa delicata fase di controesodo in cui molti turisti lasciano l’Isola, l’Autorità di sistema portuale predisporrà all’accesso degli scali l’apposita cartellonistica per invitare tutti i passeggeri al rispetto della norma.

I controlli tuttavia non spettano all’Autorità portiale ma alle compagnie di navigazione.

Le persone sprovviste di Green pass non saranno ammesse a bordo delle navi e non potranno neanche sostare nell’area portuale ad accesso ristretto.

