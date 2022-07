Goletta Verde di Legambiente fa tappa a Cagliari per la prima tappa sarda per la premiazione dei comprensori sardi insigniti delle 5 vele della Guida Blu di Legambiente.

Presente alla manifestazione l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis: “Come ogni anno Goletta Verde viene a rappresentare la raccomandazione ed il monito alle istituzioni di mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutelare gli ambienti costieri e la qualità delle nostre acque. Questa è anche l'occasione per consegnare la bandiera delle 5 vele a cinque realtà sarde importanti di cui Baunei è la prima in Italia, a dimostrazione di come anche i nostri ambienti costieri possano essere attrattori turistici importanti, di qualità e veicoli per affermare uno sviluppo economico sostenibile con l'ambiente”, afferma Lampis.

L’assessore ricorda le Aree Marine protette “che rappresentano certamente un presidio importante di tutela e di valorizzazione di biodiversità”. E sottolinea la necessità di “trasferire ai turisti un messaggio chiaro, in Sardegna possono trovare qualcosa che altrove non c'è, il nostro patrimonio marino e ambientale è unico al mondo”.

Infina raccomanda ai turisti “comportamenti corretti e responsabili”, che “sono alla base di una convivenza con il nostro habitat e per questo è importante evitare di trafugare sabbia, pietre o conchiglie”.

