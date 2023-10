Un malore alla guida innesca uno scontro a catena che manda in tilt il traffico di mezza Cagliari.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Cadello, tra la rotatoria di via Is Mirrionis e l’incrocio con via Fratelli Falletti. Stando a una prima ricostruzione, un ventottenne si è sentito male mentre era alla guida della sua auto e ha perso il controllo. La successiva dinamica non è chiara, ma alla fine quattro mezzi sono rimasti bloccati in mezzo alla carreggiata, danneggiati dopo una carambola: sono due Dacia Sandero, una Bmw e una Opel Agila.

Quello è un punto nevralgico per la viabilità cagliaritana. E le conseguenze sono state immediate: il traffico si è paralizzato in via Cadello verso Is Mirrionis, fino a via Santa Maria Chiara. E anche dall’altra parte: auto incolonnate da piazza d’Armi, in via Campania e via Liguria, sino all’altro versante di via Is Mirrionis verso l’ospedale.

Sul posto sono arrivate alcune ambulanze, ma nessuno dei feriti ha riportato gravi conseguenze. Il ventottenne è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita.

Duro il lavoro per gli agenti della polizia locale, arrivati con quattro pattuglie per effettuare i rilievi e cercare di gestire il caos. Con un’ulteriore difficoltà: per un problema elettrico, non è in funzione il sistema di telecamere, quindi dalle centrale operativa non è possibile fornire il supporto necessario agli agenti sul campo.

