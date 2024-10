Per gli ottant'anni dalla nascita di Gigi Riva, la città di Cagliari si prepara a ospitare un evento speciale dedicato: la Gigi Riva Football Week. Dal 5 al 10 novembre, il capoluogo vedrà una serie di appuntamenti (con ingresso gratuito) che uniranno sport, arte e cultura, per raccontare l'uomo dietro il mito e il suo legame indissolubile con la Sardegna.

Una "festa del popolo", nella settimana in cui Riva avrebbe compiuto ottant'anni, dove la figura del campione scomparso lo scorso 22 gennaio sarà raccontata con un linguaggio moderno, per coinvolgere anche i più giovani oltre a chi ha vissuto i momenti indimenticabili del Cagliari campione d'Italia. Saranno protagonisti anche i bambini, le scuole calcio e i giovani del territorio, per portare i valori di lealtà, sacrificio e passione anche alle generazioni future, mentre come intrattenimento saranno molteplici le attività con uno spazio legato allo street soccer.

La Gigi Riva Football Week sarà seguita con particolare attenzione dal Gruppo L'Unione Sarda con L'Unione Sarda, Videolina, Radiolina e unionesarda.it, per una settimana che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti che renderanno omaggio al Mito. «Quanto sarebbe stato bello festeggiare i suoi 80 anni? Perché non farlo?», è la domanda che ha portato Giorgio Pitzianti, direttore creativo dell'evento, a creare questa iniziativa. «Tutto nasce così, con questo pensiero e con la volontà di stringersi anche alla famiglia in un momento che certamente porterà ad avere ricordi nostalgici e per loro sarà particolarmente triste ma mi piace guardare all’immortalità non solo della leggenda ma anche dell’uomo. Come la Sardegna è stata in grado di sostenere quel giovane di Leggiuno arrivato a Cagliari a 18 anni segnato dal lutto, così lo stesso popolo farà con i suoi figli e lo ricorderà per sempre come uno di noi, il più grande e che ci ha reso grandi».

Tra i partner dell'evento - patrocinato da Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari - anche il Cagliari Calcio. «Abbiamo subito manifestato entusiasmo per questo appuntamento, ambizioso e doveroso nei suoi intenti celebrativi e commemorativi di un simbolo eterno, il più grande», le parole di Stefano Melis, direttore generale della società rossoblù. «Dal lontano 1963, con l'arrivo giovanissimo per portare il Cagliari e Cagliari in Serie A per la prima volta, ai giorni tristi del suo addio che allo stesso tempo ci hanno restituito definitivamente il significato di Riva per la Sardegna, Cagliari, l'intero calcio italiano e internazionale. Negli occhi i suoi gol, il suo esempio, la devozione della gente in ogni dove, e ancora oggi le celebrazioni dove riposa, i continui riferimenti. Sarebbe stato magnifico festeggiare gli 80 anni insieme a Gigi, purtroppo ci ha lasciati ma anche per questo la Week sarà un nuovo capitolo di un viaggio accanto a lui, che non ci stancheremo mai di vivere a tutto tondo».

