Due cagliaritane sono state arrestate dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari per furto aggravato in concorso e ricettazione.

I militari sono intervenuti ieri sera nella zona di largo Carlo Felice in seguito a una segnalazione secondo la quale le due donne, di 48 e 41 anni, avevano appena portato via da una parafarmacia una confezione di crema di bellezza da 30 euro.

Perquisite in caserma, la prima è stata trovata in possesso di una tenaglia, di due pantaloni da donna di una nota marca e di un pantaloncino, tutti con ancora la targhetta e il dispositivo antitaccheggio. La seconda aveva invece una borsa in similpelle all'interno della quale era stato realizzato un rivestimento di tipo artigianale con nastro isolante e carta stagnola, utile per la schermatura dei dispositivi antitaccheggio.

Entrambe sono state messe ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.

