Ha rubato due telefonini e del denaro in una pizzeria di Cagliari ed è stato arrestato dalla polizia.

Nelle prime ore di ieri mattina, una Volante percorreva viale Diaz quando ha notato due giovani che andavano verso il centro. Questi, vista la pattuglia, hanno accelerato il passo ma sono stati fermati. Gli agenti li hanno riconosciuti per i loro precedenti e hanno effettuato un controllo approfondito. Uno, 23enne residente a Quartu, indossava un tipo di scarpe sportive di un particolare modello e all’interno del marsupio aveva una mascherina in maglina raffigurante "Spiderman". Questi due elementi hanno ricordato ai poliziotti che qualche giorno prima si era registrato un furto in una pasticceria cittadina e che l'autore, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, indossava una mascherina e delle scarpe identiche a quelle in possesso del giovane.

Inoltre, sempre il ragazzo aveva un cacciavite a taglio della lunghezza di 30 centimetri, due cellulari – dei quali non ha saputo spiegare la provenienza - e la somma e 20 euro nel marsupio.

Accompagnato in questura, è emerso che era sottoposto a libertà vigilata e che tra le prescrizioni avesse l'obbligo di rientrare a casa entro le 22 e di non uscire prima delle 9.

I telefonini invece sono risultati essere stati portati via sabato sera da una pizzeria il cui titolare ha confermato non solo il furto dei due oggetti ma anche di circa 40 euro tra banconote e monete.

Il 23enne ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato.

(Unioneonline/s.s.)

