Un 38enne di Villacidro è stato denunciato alla Procura di Cagliari con l’accusa di furto aggravato e continuato.

Sarebbe infatti l’autore di due distinte razzie nella stessa farmacia di Cagliari. In entrambi i casi l’uomo avrebbe sottratto costosi prodotti cosmetici, per un totale di quasi mille euro, per poi dileguarsi senza pagare. Merce che, probabilmente, aveva intenzione di rivendere.

Il titolare ha però visionato le immagini della telecamera di videosorveglianza, consegnando poi i girati anche ai carabinieri. Essendo un soggetto noto alle forze dell’ordine, i militari non hanno faticato troppo a identificarlo.

A incastrarlo, inoltre, è stata la canottiera da basket che indossava al momento di uno dei colpi e che portava anche quando è stato raggiunto dai militari.

Per lui è scattata dunque, inevitabile, la segnalazione all’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

