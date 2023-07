Il punto più alto, affinché quelle luci potessero essere viste da tutta la città. “Jaccy nel cuore” è il motto degli amici di Jacopo Barbarossa, morto sabato a soli 17 anni in un incidente in via Leonardo da Vinci, a Flumini di Quartu (QUI LA NOTIZIA).

Ieri pomeriggio, davanti a una folla commossa e ai familiari distrutti dal dolore, nella basilica di Bonaria si è svolto il funerale.

Cagliari 4 luglio 2023 - Funerale di Jacopo Barbarossa a 17 anni - S Anedda Endrich

E per ricordare quel giovane gentile, ben voluto da tanti, decine e decine di giovani si sono riuniti in viale Europa, luogo di ritrovo degli amici di Jacopo, e il buio della notte è stato illuminato da un lungo spettacolo di fuochi artificiali. Quando gli scoppi sono finiti è partito un lungo applauso, per ricordare un ragazzo cagliaritano che non c’è più.

