Torna in Italia un latitante sardo che aveva provato a sfuggire alla cattura rifugiandosi a Santo Domingo.

Si tratta di un 40enne cagliaritano, fatto sbarcare oggi all’aeroporto lombardo di Malpensa. Deve scontare un cumulo di pene residue di 7 anni e 11 mesi, dopo essere stato condannato per una serie di reati, quali rapina, resistenza a pubblico ufficiale, furti e ricettazioni.

"L'uomo – spiegano gli investigatori – era evaso dalla località di detenzione domiciliare a Dolianova nel 2016 ed era scappato a Santo Domingo. Qualche giorno fa però, finiti i soldi, aveva chiesto soccorso all'Ambasciata Italiana per poter rientrare in patria, contando forse sul fatto di non essere molto conosciuto in quella sede”.

“L'Ambasciata – aggiungono le forze dell’ordine - non si è limitata però a fornirgli ausilio ma ha assunto informazioni sulla persona e lo ha fatto tramite i carabinieri di Dolianova che hanno organizzato il comitato di accoglienza che ha atteso il latitante in aeroporto. Dopo la notifica del provvedimento trasmesso all’aeroporto di Malpensa dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari che avevano in carico il ricercato, quest’ultimo è stato associato al carcere di Busto Arsizio (Varese) a disposizione dell'autorità giudiziaria cagliaritana”.

(Unioneonline/l.f.)

