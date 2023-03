«Finché Taffo non vi separi». Tutto pronto per l’apertura a Cagliari di Taffo Funeral Services, la celebre agenzia funebre nazionale nota per le campagne di comunicazione innovative, irriverenti e ricche di umorismo noir. L’ubicazione della sede è ancora top secret, ma c’è qualche certezza in più sulla data: l’apertura in città è prevista entro aprile.

Qualche giorno prima sarà invece in Sardegna Riccardo Pirrone, il noto social media manager di Taffo. Ceo e digital strategist della agenzia creativa romana KiRweb, presidente dell'associazione nazionale social media manager e artefice del successo sul web dell’agenzia funebre, sarà docente nel corso per wedding planner organizzato a fine marzo nel capoluogo sardo dalle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding di Cagliari.

Taffo funeral services, nata come piccola impresa familiare del centro Italia e gestita prima dal nonno poi dal padre dei fratelli Alessandro e Daniele Taffo, è oggi una realtà di livello nazionale che conta 22 sedi operative in diverse regioni anche grazie, appunto, alla campagna social molto aggressiva incentrata sul tema della morte, da sempre considerato un tabù.

