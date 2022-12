Va avanti con successo la 40esima edizione di Fiera Natale ospitata nel quartiere fieristico della Sardegna a Cagliari, con ingresso in viale Diaz.

Una fiera che propone spazi davvero interessanti, dall'enogastronomia all'artigianato alla cucina e, per la prima volta, anche un'area dedicata alle birre artigianali della Sardegna.

«Una presenza importante, dice il birraio di Settimo San Pietro, Davide Piga: si propongono birre locali che crescono sul territorio conquistando spazi sempre più importanti. A questa edizione di Fiera Natale non potevamo mancare. I nostri stand sono stati finora molto frequentati: un movimento, quello delle birre artigianali, insomma in forte crescita».

Presente con i suoi vini anche la Cantina di Mogoro. E poi tante altre occasioni per lo shopping natalizio. Un’occasione, insomma, per fare buoni acquisti e per ritrovarsi.

La Fiera Natale ha aperto i battenti l'otto dicembre. Ultimi due giorni di appuntamenti il 22 e 23 dicembre, dalle 10:30 alle 20:30. Un’occasione per stare insieme a fare anche gli ultimi regali di Natale.

La 40esima edizione della Fiera rappresenta anche un momento di rilancio dopo gli stop imposti dal Covid.

© Riproduzione riservata