«Il consiglio direttivo del Centro Italo Arabo e del Mediterraneo, riunito in seduta straordinaria, ha deciso di querelare per diffamazione aggravata in sede penale e civile l’onorevole Ugo Cappellacci di Forza Italia che, nella sua legittima attività ispettiva di parlamentare, ha presentato un’interrogazione a risposta al Ministro dell’Interno contenente affermazioni false e lesive della dignità e di tutti i componenti del Centro Italo Arabo nonché dell’onorabilità del suo presidente Raimondo Schiavone».

Così la nota, questa mattina, del centro Italo Arabo.

Cappellaci nell’interrogazione a Piantedosi si riferiva all’evento in programma a Cagliari, alla Manifattura Tabacchi, organizzato dal Centro Italo Arabo, precisando come nel corso delle manifestazioni «si è assistito di frequente a cori e slogan dal carattere antisemita ed alla partecipazione, in diversi casi, di soggetti appartenenti ad ambienti dei collettivi di estrema sinistra, anarchici ed anche ex brigatisti». In più «sono altresì state espresse posizioni che giustificano e sostengono i crimini efferati compiuti dai miliziani di Hamas nel territorio della striscia di Gaza».

«In nessun caso – la replica del Centro – come si può evincere dalle registrazioni integrali dell’evento che saranno inviate alla Procura della Repubblica e che sono a disposizione di chiunque sul web, sono stati espresse posizioni antisemite ma di dura condanna alla reazione spropositata dello Stato di Israele all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 che ha causato, con una serie impressionante di raid aerei e di incursioni militari, oltre 42.000 vittime nella Striscia di Gaza, per la maggior parte civili, tanto da essere stigmatizzata dalla comunità internazionale, dal segretario generale dell’ONU e da ultimo anche dalla Conferenza Episcopale Italiana. La presenza dell’ambasciatore della repubblica Islamica dell’Iran a Cagliari è avvenuta all’interno di un evento culturale in cui nessuno ha potuto assistere a cori e slogan di carattere antisemita. Lo possono confermare anche gli agenti di pubblica sicurezza e della Digos che hanno assistito ad ogni momento pubblico dell’evento».

«Le affermazioni dell’onorevole Cappellacci – prosegue la nota – sono false e pericolose e contraddicono lo spirito di una manifestazione che ha visto tra i protagonisti giornalisti, imprenditori, accademici, politici, studenti, artisti e semplici cittadini che in nessun caso hanno potuto ascoltare parole antisemite che contraddicono lo spirito del Centro Italo Arabo al quale spetta il diritto, sancito dalla Costituzione italiana, di criticare la politica del primo ministro israeliano Netanyahu per il quale il Procuratore Capo della Corte Penale Internazionale ha richiesto l’arresto per “crimini di guerra” e “contro l’umanità” unitamente ai vertici dell’organizzazione palestinese».

«Comprendiamo che l’onorevole Cappellacci non conosca il significato della parola antisemitismo – l’affondo – e non sia in possesso di una conoscenza sufficiente del piccolo glossario del Medio e Vicino Oriente e dovrebbe quindi spiegare come mai molte vittime della Shoah e molti discendenti delle stesse oggi critichino apertamente Netanyahu, accusandolo di condurre una politica omicida e genocida nei confronti del popolo palestinese. Il Centro Italo Arabo non è antisemita, non è avverso agli Ebrei, non è avverso alla loro cultura e alle loro istituzioni. Il Centro Italo Arabo promuove il dialogo tra i popoli, si oppone alla guerra, alla violenza e chiede un immediato cessate il fuoco. Il Centro Italo Arabo è contro la politica genocida di Israele nei confronti del popolo palestinese e chiede il rispetto delle risoluzioni dell’ONU in linea con il diritto internazionale che lo stesso Cappellacci dimostra di non conoscere. Il Centro Italo Arabo non è un sostenitore di Hamas le cui critiche, come si evince da incontri pubblici, articoli e libri, sono apparse palesi fin dalla guerra in Siria. Semmai ci dica Cappellacci dei suoi rapporti con gli ambasciatori e gli emiri del Qatar, monarchia del Golfo Persico che, come è dimostrato da numerose inchieste e report di intelligence internazionali, ha finanziato l’organizzazione palestinese Hamas a Gaza».

