Eroina, cocaina, cannabis ed ecstasy: è quanto hanno sequestrato gli agenti della polizia di stato a Cagliari nel corso di due distinte operazioni che hanno permesso di fermare due spacciatori di 28 e 21 anni.

Il 28enne, cagliaritano, è stato arrestato in flagranza di reato nella zona del quartiere CEP. A casa sua gli agenti della Squadra Mobile - Sezione Falchi hanno poi sequestrato 18 dosi di eroina e 14 di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi, un bilancino di precisione, alcuni fogli manoscritti riferiti all’attività di spaccio, nonché la somma di 860 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Per lui il gip ha già convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il 21enne, di origine ucraina, è invece stato fermato per dei controlli dagli uomini della Squadra Volanti in via Riva Villasanta. A breve distanza da lui, tra un’auto ed il marciapiede, un marsupio abbandonato dal giovane alla vista della volante con, all’interno, 9 involucri con circa 50 grammi di cannabis e un bilancino di precisione funzionante. La perquisizione estesa all’abitazione di Monserrato del giovane ha poi permesso di scoprire altri 150 grammi di cannabis, 10 grammi di ecstasy MDMA in pastiglie di colore rosa oltre a materiale utile al confezionamento e la somma di 250 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Accompagnato negli Uffici della Questura, il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata