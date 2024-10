Arresto da parte della Polizia di Stato per un quarantottenne cagliaritano, con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'episodio è avvenuto giovedì scorso a Is Mirrionis, con il sequestro in aggiunta di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.300 euro in contanti.

Già con precedenti specifici e sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova (per lo stesso reato), il quarantottenne è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione eseguita d'iniziativa dal personale della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile.

L'indagato si trova ora nel carcere di Uta.

