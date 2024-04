Proseguono i controlli della Guardia di Finanza a Cagliari nei weekend contro la “malamovida”. Negli ultimi due fine settimana sono stati sequestrati oltre 70 grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, marijuana e cocaina, cui vanno aggiunti vari “spinelli” già confezionati, trovati in possesso di 14 ragazzi e dichiarati «ad uso personale».

Trovati in possesso in droga, fra gli altri e grazie anche al fiuto dei cani antidroga, un giovanissimo cagliaritano, classe 2006. Il fermato più anziano un altro cagliaritano, del 1972, trovato in possesso di cocaina.

La quantità maggiore di droga nelle mani di un ragazzo nato in Gambia nel 2003, sorpreso con 37 grammi di sostanza stupefacente, seguito da una giovane cagliaritana del 2000, che ne deteneva 14,40 grammi.

Tutte le persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, e verbalizzate dalla Guardia di Finanza, sono state segnalate alla Prefettura di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

