La scuola Cima di Cagliari chiude per un intervento di disinfestazione. Si tratta dei locali in piazza Giovanni XXIII dell’Istituto Comprensivo Statale “Santa Caterina”, da domani alle 11.30 e per le successive 48 ore. Prima della riapertura dovranno essere effettuate la pulizia e l’areazione dei locali disinfestati.

L'intervento, che sarà svolto sempre domani alle 11.30, si è reso necessario per una disinfestazione da cimici e blatte. La richiesta è stata inoltrata nella giornata di ieri dal dirigente scolastico Massimo Spiga.

