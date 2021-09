In occasione della manifestazione di oggi a Cagliari, diretta a rivendicare il diritto alla salute, l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, ha incontrato insieme ai capigruppo una delegazione di sindaci e comitati. La riunione si è svolta nell'Aula del Consiglio regionale, e al termine Nieddu ha sottolineato “la grande difficoltà” di trovare “soluzioni immediate a tante emergenze quotidiane, pandemia compresa, e a questioni che si trascinano da anni, non solo di competenza regionale”.

L’assessore ha inoltre spiegato: “Abbiamo messo in campo molte misure: dai concorsi, compresi quelli per la copertura delle sedi disagiate, ai fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa, confrontandoci sempre con tutti". Ma, ha sottolineato, "sono interventi che richiedono tempo e spesso non consentono di raggiungere immediatamente gli obiettivi programmati, in alcuni casi anche per ostacoli legati alla normativa nazionale e ai contratti".

In ogni caso, la conclusione, "continueremo a fare il massimo possibile perché vogliamo fare di tutto per migliorare la sanità sarda".

Tra le tante voci, quella di "Sos Sanità Barbagia" che ha segnalato il valore di una protesta che viene dal basso ("non siamo politici né sindacalisti") ma chiede risposte su un diritto fondamentale, quello alla salute, che "viene prima di tutto". Un diritto messo a dura prova da problemi (punti di Pronto soccorso, liste d'attesa, medicina di base e specialistica e diagnostica) che non trovano soluzione.

Il presidente dell'Anci Emiliano Deiana ha evidenziato invece la necessità di "avviare immediatamente un nuovo corso coinvolgendo a fondo i territori nelle politiche sanitarie, a cominciare dagli atti aziendali delle Asl ai quali devono partecipare attivamente anche i sindaci”. Raccogliendo le sollecitazioni di sindaci e Comitati, i capigruppo e il presidente della commissione sesta Antonio Mundula si sono impegnati ad accelerare il processo di riforma finalizzato a portare il servizio sanitario il più vicino possibile ai cittadini.

