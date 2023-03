Buste di spazzatura abbandonate, una serie di piatti rotti, bottiglie, addirittura un frigorifero. Il tutto a due passi dalla laguna di Santa Gilla, a Cagliari. La discarica è a ridosso di via San Paolo: un varco tra i cespugli, a bordo strada, consente di fiancheggiare per qualche centinaio di metri il cavalcavia, che nasconde lo sterrato. Il riparo deve aver suggerito a più di qualcuno l’idea dello smaltimento rapido dei rifiuti: i cumuli sono diversi, e crescono col passare dei giorni.

Non che la situazione migliori spostandosi alla luce del sole. Via San Paolo continua ad essere di tutti, con vecchie auto distrutte e lasciate in bella vista. In questa zona evidenti criticità, ma non le uniche del capoluogo.

Tanti i rifiuti abbandonati anche nel quartiere di Sant’Elia, soprattutto avvicinandosi allo stadio. Attorno al vecchio impianto, già di per sé in condizioni di abbandono, alcune cataste di immondizia: qualcuno ha lasciato lì persino un triciclo. Pure in questo caso, la situazione si fa critica sotto al cavalcavia. Sembra questo uno dei punti deboli: dove nessuno guarda, ecco il luogo ideale per gettare la spazzatura. E le discariche abusive aumentano.

© Riproduzione riservata