Momenti di apprensione nel mare antistante il porto di Cagliari, dove un cucciolo di delfino è rimasto impigliato in una rete, rischiando di morire.

L’allarme è stato dato da un diportista che ha chiesto l’intervento urgente della Guardia Costiera.

La Capitaneria ha subito inviato sul posto due battelli veloci con a bordo personale del 13esimo MRSC e del 4° Nucleo sommozzatori di Cagliari che, una volta giunti in zona, hanno trovato il piccolo in estrema difficoltà respiratoria, intrappolato in un groviglio di nylon che gli impediva di muoversi.

I militari si sono dunque messi subito in contatto con il personale del Centro Studi Cetacei di Nora, per organizzare le delicate e disperate operazioni di salvataggio. Operazioni che alla fine hanno dato esito positivo, proprio quando la sopportazione del cucciolo sembrava non poter andare oltre. Il piccolo è stato infatti liberato e ha immediatamente ripreso la regolare respirazione, l’apnea e la nuotata al fianco della madre, che – riferiscono i militari agli ordini del capitano Mario Valente – ha seguito a distanza tutte le delicate fasi della liberazione.

