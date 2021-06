La Sardegna entra nelle zone verdi sulla mappa dell'Unione europea: oltre all’Isola sono in questa fascia quasi tutte le Regioni italiane, a eccezione di Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, che restano in giallo.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha aggiornato la cartina elaborata in base all'incidenza del coronavirus e al tasso di contagi nel Vecchio Continente, con riferimento alle raccomandazioni sulle restrizioni di viaggio adottate il 14 giugno dal Consiglio europeo.

Possono entrare nell'area verde le Regioni che per 14 giorni registrano meno di 25 contagi ogni 100mila abitanti e con un tasso di positività inferiore al 4%.

La zona verde implica una totale libertà di circolazione dei cittadini.

Gli Stati Membri hanno infatti concordato che non ci siano restrizioni per i viaggiatori provenienti dalle zone verdi, mentre per gli altri potrebbero essere richiesti quarantena o tampone. Ed è un toccasana per il turismo, visto che una Regione classificata al livello di rischio più basso possibile diventa inevitabilmente attrattiva per i viaggiatori.

La situazione è in miglioramento in tutta l'Unione: Germania settentrionale, Romania, Polonia e Finlandia sono verdi, Croazia e Slovenia in giallo, mentre soltanto l'Olanda e alcune zone di Svezia e Spagna sono ancora in rosso.

Nessuna area dell’Ue è attualmente stata classificata “ad alta incidenza” (rosso scuro).

