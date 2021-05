Altri 166 nuovi contagi e cinque vittime si registrano in Sardegna secondo i dati odierni dell’Unità di crisi. Con 3.564 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore il tasso di positività si attesta al 4,65%.

Sono 55.146 i casi di positività accertati da inizio emergenza, 1.403 le vittime, 1.201.710 i tamponi complessivamente processati.

Continuano a diminuire i numeri negli ospedali: in terapia intensiva troviamo 46 persone, una in meno rispetto al dato di ieri, sono invece 338 i pazienti in reparti non critici (-16 nelle ultime 24 ore).

In isolamento domiciliare si trovano 15.863 positivi, mentre i guariti sono complessivamente 37.491 (+354 nell’ultimo giorno), cui vanno aggiunte cinque persone clinicamente guarite.

Sul territorio, dei 55.146 casi positivi complessivamente accertati, 14.442 (+34) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.334 (+20) nel Sud Sardegna, 4.897 (+31) a Oristano, 10.691 (+12) a Nuoro, 16.782 (+69) a Sassari.

