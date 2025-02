"Costruire il futuro degli stadi: un percorso comune e sostenibile". È il titolo dato all'appuntamento in programma venerdì 21 febbraio dalle 11 alle 14 a Obicà, nella Food Hall al sesto piano della Rinascente in via Roma a Cagliari. Ospiterà un’importante piattaforma nazionale di dialogo tra amministratori, esperti e istituzioni per discutere il futuro degli stadi in Italia. L’incontro è promosso e realizzato dall’associazione InOltre – Alternativa Progressista, presieduta da Giordano Bozzanca.

L’evento, patrocinato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), si propone di condividere best practices e soluzioni innovative per rendere gli stadi più sostenibili, accessibili e integrati nelle città. «Gli stadi non sono solo luoghi di sport, ma anche motori di sviluppo urbano, economico e sociale. Il nostro obiettivo è favorire il confronto tra esperienze diverse per individuare soluzioni sostenibili e replicabili in tutto il Paese», ha dichiarato Bozzanca.

«Cagliari è la città dove ho scelto di trasferirmi, dopo anni di studio e pratica a Roma», prosegue il presidente dell'associazione che organizza l'evento. «La sua forza risiede nelle persone. Confido e auspico che la sfida della città, dei suoi cittadini, ma anche delle istituzioni comunali e regionali, in vista degli Europei 2032, sia di aprirsi sempre più a una dimensione più ampia e attrattiva». E proprio nel capoluogo si attende il via libera per l’impianto che dovrebbe sorgere al posto del Sant’Elia.

Saranno affrontate da angoli prospettici e territoriali diversi, tematiche cruciali come sostenibilità ambientale e impatto ecologico delle nuove strutture, accessibilità e riqualificazione della mobilità urbana legate agli impianti sportivi, sicurezza e innovazione nelle infrastrutture sportive, ruolo economico degli stadi tra investimenti pubblici e privati. Il professore e avvocato Federico Orso, dell'Università di Firenze, fornirà un quadro della normativa degli stadi.

Tra i relatori interverranno Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine, Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica di Roma, Marco Bosi, assessore al Bilancio e Sport di Parma, Gennaro Acampora, commissione infrastrutture e mobilità di Napoli, Ludovica Cioria, vicepresidente Consiglio comunale e commissione infrastrutture di Torino, Serena Lenzotti, vicesindaca di Sassuolo, Stefano Malerba, assessore allo Sport di Varese, Dario Nardella, europarlamentare e già sindaco di Firenze, Giancarlo Tancredi, assessore all'Urbanistica di Milano, Massimo Finocchiaro, assessore allo Sport e Politiche produttive di Messina, e Pierluigi Vossi, assessore allo Sport di Perugia.

«La realizzazione e la modernizzazione degli stadi riguardano direttamente i cittadini, influenzando la qualità della vita urbana, la viabilità, l’ambiente e l’economia locale. Gli stadi moderni non sono solo impianti sportivi, ma possono diventare spazi polifunzionali che valorizzano interi quartieri, generando opportunità economiche e nuovi servizi per la comunità», afferma l’associazione InOltre.

A introdurre l'evento Giordano Bozzanca, modererà i lavori Nicoletta Pannofino. È prevista una sessione di dibattito per consentire al pubblico di porre domande e intervenire.

