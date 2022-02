Notte di controlli, quella appena trascorsa, da parte della Polizia locale di Cagliari nell’ambito delle verifiche su casi di guida in stato di ebbrezza. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della città. Quattro le patenti ritirate.

Un caso particolare riguarda un conducente che, al volante in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, è stato sorpreso mentre viaggiava in contromano in viale Marconi.

Tra le irregolarità rilevate, anche una persona alla guida senza patente, un mezzo senza copertura assicurativa e due senza revisione.

I conducenti alla guida in stato di ebbrezza verranno denunciati.

