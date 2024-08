La segnalazione arriva da un lettore, costretto nella giornata di ieri a trascorrere svariate ore al pronto soccorso del Santissima Trinità in una sala molto calda, «decisamente troppo per chi si reca in quella struttura per ricevere cure».

«Nessuno dei condizionatori collocati nella struttura era funzionante – precisa il lettore –, dove in sostituzione è stato collocato solo qualche ventilatore, utile a spostare aria e nulla più».

«Io me la sono fortunatamente cavata con 4 ore di attesa – precisa ancora il lettore – ma c'erano persone che aspettavano in quelle condizioni da ben 12 ore. E purtroppo, pare non sia un'esperienza isolata: alcuni utenti spiegavano di aver vissuto lo stesso disagio anche due settimane fa».

«Credo che chi si reca in pronto soccorso per un'emergenza non dovrebbe subire anche questo caldo eccessivo, che rischia solo di aggravare condizioni di salute evidentemente già precarie», la conclusione. Con la speranza di «un intervento urgente per risolvere questa situazione e garantire un servizio adeguato ai cittadini: se non si possono ridurre i tempi di attesa, almeno che venga garantita un'attesa in una sala adeguata, soprattutto con queste temperature».

