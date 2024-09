Tra Sae Sardegna, editrice de La Nuova Sardegna, e L’Unione Sarda è stato stipulato un contratto con decorrenza 1° ottobre prossimo che prevede la stampa de La Nuova a Cagliari, nel Centro Stampa de L’Unione Sarda.

La richiesta di SAE Sardegna di poter stampare La Nuova a Cagliari è conseguenza del malfunzionamento della propria rotativa che, per vetustà e obsolescenza, non garantisce l’uscita regolare del giornale in edicola.

Infatti, la rotativa Cerutti che stampa con tecnologia Flessografica in uso a Sassari è ormai unico esemplare in Italia, per il quale non sono più reperibili pezzi di ricambio per la parte meccanica, elettrica ed elettronica in quanto fuori produzione, comprese le matrici di stampa. La tecnologia Offset, in uso in tutti gli stabilimenti di stampa quotidiana in Italia, è la medesima utilizzata nel Centro Stampa de L’Unione a Cagliari, nel quale si stampano tutti i quotidiani nazionali in edicola in Sardegna.

I numerosi blocchi tecnici durante il periodo estivo, risolti con la continua disponibilità de L’Unione Sarda a stampare in emergenza il giornale concorrente, spesso senza neppure preavviso, hanno accelerato la decisione di Sae Sardegna di chiedere di stampare a Cagliari per garantire la presenza in edicola del proprio quotidiano.

L’Unione Sarda ha riservato all’editore de La Nuova le migliori condizioni di mercato. Questo accordo consente di mantenere in edicola la storica testata de La Nuova Sardegna al servizio dei propri lettori.

L’Unione Sarda si è inoltre resa disponibile - in sede di accordo sindacale e nel rispetto e in forza dell’art. 16 del Contratto nazionale Poligrafici - ad assumere ex novo nel proprio stabilimento di Cagliari fino a 9 operai de La Nuova, al fine di attenuare le conseguenze sull’occupazione per la cessazione dell’attività di stampa a Sassari.

L’intesa tra gli editori di entrambe le storiche Testate è limitata alla mera attività industriale e in nulla incide sulla linea editoriale di ciascuna.

