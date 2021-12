I Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno denunciato per truffa un 30enne di Napoli, disoccupato.

Il giovane aveva messo in vendita sui social pezzi di ricambio per auto.

Ha abboccato un 37enne di Cagliari che, interessato all'acquisto di una parte di carrozzeria, gli aveva versato su carta prepagata l'importo di 330 euro.

Ma quei pezzi di ricambio non gli sono mai arrivati: al 37enne non era rimasto altro da fare che sporgere querela per truffa.

