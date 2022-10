Colpo di coda d’estate con temperature intorno ai 27°C e mare calmo e cristallino in tutta la Sardegna. Dalla Pelosa a Muravera, dal Poetto a Is Arutas, da Teulada a Cuglieri per finire alle Bombarde e Capo d’Orso anche oggi le spiagge sono state le protagoniste della giornata, con grande felicità degli operatori turistici.

L’alta pressione ha portato su tutta la Sardegna una mattinata caratterizzata dai meravigliosi colori pastello con temperature intorno ai 25 gradi, cielo sereno e con venti da Sud quasi impercettibili. Un mix di condizioni ideali per la tintarella d’ottobre in riva al mare.

A Cagliari, questo primo scorcio di ottobre ha regalato alla città una splendida giornata di sole con temperature estive. E inevitabilmente la spiaggia del Poetto è stata presa d’assalto da residenti e turisti. Spiaggia affollata e parcheggi occupati anche nella suggestiva baia di Calamosca.

Numerosi i surfisti, i canoisti, tanti gli anziani e turisti in spiaggia e nei chioschi a prendere la tintarella d’ottobre e alla ricerca di quella serenità che solo il Poetto in questa stagione può regalare.

Le previsioni meteo fanno ben sperare anche per i prossimi giorni con grande gioia degli operatori e dei turisti. Almeno fino a lunedì prossimo, quando una perturbazione proveniente dall’Europa orientale potrebbe portare aria più fresca sul Mediterraneo centrale.

LA GALLERY:

Bagnanti al Poetto La spiaggia dei Centomila La spiaggia presa d'assalto da turisti e cagliaritani Bagnanti La spiaggia dei Centomila Panoramica del Poetto La spiaggia di Calamosca

