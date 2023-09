Dopo 5 anni al Comando del RIS di Cagliari il tenente colonnello Cesare Vecchio lascia la Sardegna per trasferirsi a Roma, dove assumerà il ruolo di docente di Scienze Investigative alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri.

«Nel nuovo incarico – spiega una nota dell’Arma – Vecchio riverserà sugli allievi anche l’importante esperienza in Sardegna nella quale con le complesse tecniche in uso al RIS, ha contribuito alla risoluzione di numerosi delitti tra i quali il duplice omicidio di Dolianova per il quale è stato anche ricompensato con un encomio dal Comando superiore.

Nell’Isola ha condotto anche lo sviluppo di nuove metodiche scientifiche con strumentazioni all’avanguardia nelle scienze forensi e in uso anche ai quattro RIS dislocati sul territorio corroborato dalla collaborazione scientifica fortemente voluta dall’ufficiale attraverso la stipula della Convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari del 2019».

Per quanto riguarda il suo curriculum, Vecchio, biologo, è nelle Investigazioni Scientifiche da più di 30 anni, l’Ufficiale è stato Comandante della Sezione di Biologia del RIS di Messina ove ha assolto altresì alla funzione di Comandante di Reparto.

Nel corso della sua carriera professionale è stato anche responsabile dell’Unità DVI dei Carabinieri (Disaster Victim Identification), nel cui ambito ha coordinato numerose missioni nazionali e internazionali, tra le quali la missione a Pucket in Thailandia, effettuata in occasione dei fatti tristemente noti e relativi allo Tsunami che nel 2004 ha colpito le zone del Sud Est asiatico.

Nel suo periodo di comando Vecchio ha consolidato il percorso di Accreditamento dei Laboratori del DNA, attualmente unici in Sardegna abilitati all’inserimento dei profili del DNA nella Banca Dati Nazionale del DNA.

IL NUOVO COMANDANTE – Dal 18 settembre, per sostituire Vecchio al Comando del Ris di Cagliari, ha preso servizio il tenente colonnello Andrea Berti, che arriva in Sardegna dopo una lunga esperienza al Reparto Investigazioni scientifiche di Roma, prima come Ufficiale Addetto e poi, dal 2010, come Comandante della Sezione di Biologia.

