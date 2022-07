Sono arrivati a Villa Devoto per protestare con fischietti e slogan gli studenti universitari che questa mattina hanno attraversato Cagliari per chiedere certezze su alloggi e borse di studio. Ieri sera la Regione ha nominato il nuovo Cda dell'Ersu, ma la decisione non ha fermato la marcia di decine di studenti che hanno invaso via Roma fermandosi sotto il Consiglio regionale.

Nel mirino dei cori e dei cartelli degli universitari è soprattutto il presidente della Regione Christian Solinas. "Vero - spiegano i ragazzi in corteo - ora c'è il Consiglio di amministrazione, ma siamo in forte ritardo sui fondi del Pnrr e non abbiamo certezze sugli alloggi e sui beneficiari".

In testa al corteo uno striscione con la scritta "Senza borsa, senza casa, senza mensa". Con un invito a Solinas a occuparsi degli studenti il più in fretta possibile. Un'altra rivendicazione: "Abbiamo fame di diritti".

Questa mattina con gli studenti anche il deputato Pd Andrea Frailis e molti esponenti dell'opposizione in consiglio regionale e comunale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata