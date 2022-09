Mentre soffiava forte il maestrale, sabato pomeriggio ha provato ad appiccare un incendio tra le sterpaglie a ridosso di via dei Conversi, a Cagliari, non lontano dalle case e ai piedi del colle di Monte Urpinu.

Il piano di una sessantunenne, però, è fallito grazie alla segnalazione di un cittadino: notati i movimenti sospetti della donna, ha subito chiamato il 113 e al telefono ha guidato gli agenti delle Volanti fino a lei.

I poliziotti hanno l’hanno raggiunta e beccata mentre ancora teneva in mano l’accendino: è stata portata in Questura e arrestata per tentato incendio, in attesa della direttissima fissata per oggi.

L’intervento tempestivo, grazie alla chiamata, ha evitato il peggio: il vento avrebbe potuto far correre le fiamme tra le sterpaglie secche, verso le case e il parco sul promontorio.

(Unioneonline/EF)

